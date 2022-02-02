Международные букмекеры назвали победителя на Евровидении - 2022
2 февраля 2022 17:25
Алла Лысак
Международные букмекеры назвали победителя на Евровидении-2022
pixabay.com
До начала Евровидения-2022 остается еще несколько месяцев, однако букмекерские компании уже начали принимать ставки.
Прогнозы, которые букмекеры публикуют сейчас, конечно, нельзя назвать точными. Они отражают не статус конкретной песни или исполнителя, а положение страны. Впрочем, даже такие котировки уже интересны поклонникам. Они подсказывают, какие страны могут оказаться в фаворе у судей и получить большую лояльность у зрителей.
Первое место в конкурсе этого года букмекеры отдают Австралии.
Учитывая, что Австралии не совсем удобно участвовать в Евро (даже трансляция приходится на раннее утро), букмекеры уже не первый год предполагают, что ее таки поощрят победой в ближайшее время. Тем более, что выступления этой страны стабильно неплохи и даже хороши.
Второе место букмекеры пророчат Италии. Вероятно, они полагают, что хайп по Måneskin сделает популярным и конкурсанта следующего года. Однако Италия будет принимать Евровидение, поэтому ее шансы на победу автоматически снижаются. Далее идут Польша, Швеция и Норвегия.
Напомним, что Евровидение 2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая.
Напомним,