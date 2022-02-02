Международные букмекеры назвали победителя на Евровидении - 2022

2 февраля 2022 17:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Международные букмекеры назвали победителя на Евровидении - 2022
Международные букмекеры назвали победителя на Евровидении-2022
pixabay.com

До начала Евровидения-2022 остается еще несколько месяцев, однако букмекерские компании уже начали принимать ставки.

Читайте такжеLAUD исключили из восьмерки финалистов Нацотбора на Евровидение 2022
Прогнозы, которые букмекеры публикуют сейчас, конечно, нельзя назвать точными. Они отражают не статус конкретной песни или исполнителя, а положение страны. Впрочем, даже такие котировки уже интересны поклонникам. Они подсказывают, какие страны могут оказаться в фаворе у судей и получить большую лояльность у зрителей. 

Первое место в конкурсе этого года букмекеры отдают Австралии.

Читайте такжеЕвровидение-2022: Сергей Притула рассказал, станет ли он ведущим Нацотбора
Учитывая, что Австралии не совсем удобно участвовать в Евро (даже трансляция приходится на раннее утро), букмекеры уже не первый год предполагают, что ее таки поощрят победой в ближайшее время. Тем более, что выступления этой страны стабильно неплохи и даже хороши.

Второе место букмекеры пророчат Италии. Вероятно, они полагают, что хайп по Måneskin сделает популярным и конкурсанта следующего года. Однако Италия будет принимать Евровидение, поэтому ее шансы на победу автоматически снижаются. Далее идут Польша, Швеция и Норвегия. 

Напомним, что Евровидение 2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая. 

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Евровидение музыка конкурс

Материалы по теме

Группа KALUSH вместе с «Сальто Назад» и Skofka дали вторую жизнь треку «Сонячна» - видео
Меломан

Группа KALUSH вместе с «Сальто Назад» и Skofka дали вторую жизнь треку «Сонячна» - видео
LAUD исключили из восьмерки финалистов Нацотбора на Евровидение 2022
Новости

LAUD исключили из восьмерки финалистов Нацотбора на Евровидение 2022
ALYOSHA: история поиска любви в новой работе певицы
Меломан

ALYOSHA: история поиска любви в новой работе певицы
Лучшие Выходные: как прошла гранд-премьера комедии и что говорят о фильме звезды
События

Лучшие Выходные: как прошла гранд-премьера комедии и что говорят о фильме звезды

Популярное на сайте

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK