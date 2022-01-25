LAUD исключили из восьмерки финалистов Нацотбора на Евровидение 2022

Общественный вещатель сообщил о том, что одного из участников шортлиста Нацотбора на Евровидение 2022 года пришлось заменить.

Оргкомитет Нацотбора провел дополнительную проверку, по результатам которой было доказано, что песня Head Under Water была выложена ее автором Дэниелем Ботингом на его личном youtube-канале в 2018 году.

Все песни Национального отбора должны отвечать основным критериям песенного конкурса.

Одним из главных правил является свежесть представленной песни.

В пункте правил 5.1 Евровидения сказано, что композиция может участвовать в отборе, если «не обнародовалась, не выходила в релиз и/или не исполнялась публично ( полностью или частично, в том числе текст отдельно от музыки), не была доступна для общественности, например, на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях или в ( полу-)открытых для общего доступа к базам данных, и не была использована в коммерческих целях до 01 сентября 2021 года.

Оргкомитет национального конкурса Евровидение принял решение о прекращении участия LAUD в отборе, так как было установлено, что его песня Head Under Water выпущена в 2018 году, что прямо нарушает правила. Таким образом, LAUD не будет участвовать в финале Нацотбора 12 февраля. В финале примет участие Barleben с песней Hear My Words.

Напомним,