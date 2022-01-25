LAUD исключили из восьмерки финалистов Нацотбора на Евровидение 2022

25 января 2022 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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LAUD исключили из восьмерки финалистов Нацотбора на Евровидение 2022
LAUD исключили из восьмерки финалистов Нацотбора на Евровидение 2022 /laud_vk

Общественный вещатель сообщил о том, что одного из участников шортлиста Нацотбора на Евровидение 2022 года пришлось заменить.

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Оргкомитет Нацотбора провел дополнительную проверку, по результатам которой было доказано, что песня Head Under Water была выложена ее автором Дэниелем Ботингом на его личном youtube-канале в 2018 году.  

Все песни Национального отбора должны отвечать основным критериям песенного конкурса.

Одним из главных правил является свежесть представленной песни. 

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В пункте правил 5.1 Евровидения сказано, что композиция может участвовать в отборе, если «не обнародовалась, не выходила в релиз и/или не исполнялась публично ( полностью или частично, в том числе текст отдельно от музыки), не была доступна для общественности, например, на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях или в ( полу-)открытых для общего доступа к базам данных, и не была использована в  коммерческих целях до 01 сентября 2021 года.

Оргкомитет национального конкурса Евровидение принял решение о прекращении участия LAUD в отборе, так как было установлено, что его песня Head Under Water выпущена в 2018 году, что прямо нарушает правила. Таким образом, LAUD не будет участвовать в финале Нацотбора 12 февраля. В финале примет участие Barleben с песней Hear My Words.

Напомним, 

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