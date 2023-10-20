KOLA, LAUD та Оля Цибульська на прем’єрі анімації «Тролі: Знову разом»

20 жовтня 2023 15:08 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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KOLA, LAUD та Оля Цибульська на прем’єрі анімації «Тролі: Знову разом»
KOLA, LAUD та Оля Цибульська на прем’єрі анімації «Тролі: Знову разом»
B&H film distribution

Днями у кінотеатрі Оскар (Gulliver) відбулася довгоочікувана прем’єра анімаційного хіта «Тролі: Знову разом».

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Першими у яскраву пригоду поринули зірки дубляжу KOLA, LAUD та Оля Цибульська! Також стрічку оцінили українські селебрітіз з дітьми та топові блогери. 

Про фільм

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Після усіх пригод, пережитих разом, Поппі (Анна Кендрік) та Бранч (Джастін Тімберлейк) нарешті офіційно стали парою. Настав час дізнатися більше одне про одного. Виявляється, у дитинстві Бранч був учасником улюбленого хлоп’ячого гурту Поппі. Разом з чотирма старшими братами Бранч виходив на сцену, а фанатки падали з ніг від захвату. Однак гурт розпався. Одного зі старших братів Бранча викрали зловмисники. Родина збирається разом аби врятувати хлопчину. А тим часом Поппі мріє про те, що вони повернуться на сцену.

«Тролі: Знову разом»  – вже у кіно!

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Оля Цыбульская LAUD KOLA Тролли. Снова вместе

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