KOLA, LAUD та Оля Цибульська на прем’єрі анімації «Тролі: Знову разом»

KOLA, LAUD та Оля Цибульська на прем’єрі анімації «Тролі: Знову разом»

Днями у кінотеатрі Оскар (Gulliver) відбулася довгоочікувана прем’єра анімаційного хіта «Тролі: Знову разом».

Першими у яскраву пригоду поринули зірки дубляжу KOLA, LAUD та Оля Цибульська! Також стрічку оцінили українські селебрітіз з дітьми та топові блогери.

Про фільм

Після усіх пригод, пережитих разом, Поппі (Анна Кендрік) та Бранч (Джастін Тімберлейк) нарешті офіційно стали парою. Настав час дізнатися більше одне про одного. Виявляється, у дитинстві Бранч був учасником улюбленого хлоп’ячого гурту Поппі. Разом з чотирма старшими братами Бранч виходив на сцену, а фанатки падали з ніг від захвату. Однак гурт розпався. Одного зі старших братів Бранча викрали зловмисники. Родина збирається разом аби врятувати хлопчину. А тим часом Поппі мріє про те, що вони повернуться на сцену.

«Тролі: Знову разом» – вже у кіно!