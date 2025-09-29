KOLA розповіла, з ким зі своїх колег мріє попрацювати

KOLA розповіла, з ким зі своїх колег мріє попрацювати
Співачка KOLA
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками ігрового проєкту «Хто зверху?» артистка KOLA розповіла про відомих друзів.

За лаштунками ігрового проєкту «Хто зверху?» артистка KOLA розповіла про відомих друзів.
Останніми роками в українській музичній індустрії побільшало колаборацій. Артисти об’єднуються, аби створити ще більше якісних треків та відеоробіт. Тож міф про те, що в шоу-бізнесі панує страшенна конкуренція, стрімко розвіюється. Але й про щиру дружбу говорить мало хто. Більшість артистів кажуть, що добре товаришують з колегами по робочих питаннях, але для особистого спілкування та відпочинку залишають маленьке коло людей. І зазвичай вони не медійні. 

Підтверджує цю думку й українська артистка, яка взяла участь у першому випуску 14-го сезону розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?», KOLA.

Справжніми друзями я можу назвати лише свою команду, кілька найближчих людей поза роботою, маму та чоловіка. А з представниками шоубізу ми просто класно ставимося одне до одного. Наприклад, я товаришую з артистами, з якими робили колаборації, – ділиться артистка. – Та й взагалі завжди відкрита до спілкування. Але в кожного свій жанр, своя стилістика, своє життя. Хтось його проживає по-одному, а хтось – по-іншому. Тому, вважаю, ніколи не можна злитися, конкурувати з кимось, адже ви різні люди, з різними баченнями світу. Єдиний артист, з ким у мене склалися такі стосунки, що ми можемо спілкуватися чи переписуватися не лише про роботу, – це Парфенюк.

Співачка KOLA / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Загалом у співачки чимало фітів з українськими виконавцями. Наприклад, зі Святославом Вакарчуком, MONATIK, MamaRika, Мішою Крупіним, YakTak та іншими. Звісно, KOLA замислюється і про роботу зі світовими артистами. Точніше – лише з однією, особливою для Насті (справжнє ім’я KOLA. – Прим. ред.) артисткою! 

Я б хотіла фіт з Біллі Айліш. Тільки з нею. Коли за кордоном людям ставлять мої пісні, вони часто кажуть: «Усе, я зрозумів, це такий а-ля Біллі Айліш стиль, такий вайб», – розповідає KOLA. – Біллі подобається мені тим, що близька до своєї аудиторії, дуже щира, ніколи нічого не приховує і може собі дозволити бути такою, яка вона є. В неї проблеми зі здоров’ям, але вона продовжує творити й виступати. І цим мене дуже надихає.

