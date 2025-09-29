KOLA розповіла, з ким зі своїх колег мріє попрацювати
29 вересня 2025 13:00
Співачка KOLA
Пресслужба Нового каналу
За лаштунками ігрового проєкту «Хто зверху?» артистка KOLA розповіла про відомих друзів.
Підтверджує цю думку й українська артистка, яка взяла участь у першому випуску 14-го сезону розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?», KOLA.
Справжніми друзями я можу назвати лише свою команду, кілька найближчих людей поза роботою, маму та чоловіка. А з представниками шоубізу ми просто класно ставимося одне до одного. Наприклад, я товаришую з артистами, з якими робили колаборації, – ділиться артистка. – Та й взагалі завжди відкрита до спілкування. Але в кожного свій жанр, своя стилістика, своє життя. Хтось його проживає по-одному, а хтось – по-іншому. Тому, вважаю, ніколи не можна злитися, конкурувати з кимось, адже ви різні люди, з різними баченнями світу. Єдиний артист, з ким у мене склалися такі стосунки, що ми можемо спілкуватися чи переписуватися не лише про роботу, – це Парфенюк.
Співачка KOLA / Пресслужба Нового каналу
Я б хотіла фіт з Біллі Айліш. Тільки з нею. Коли за кордоном людям ставлять мої пісні, вони часто кажуть: «Усе, я зрозумів, це такий а-ля Біллі Айліш стиль, такий вайб», – розповідає KOLA. – Біллі подобається мені тим, що близька до своєї аудиторії, дуже щира, ніколи нічого не приховує і може собі дозволити бути такою, яка вона є. В неї проблеми зі здоров’ям, але вона продовжує творити й виступати. І цим мене дуже надихає.
