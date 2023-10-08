МастерШеф 12 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 07.10.2023

7 жовтня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 7 випуску МастерШеф 12 сезон від 07.10.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 7-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Ольга Рябенко, Марина Швець, Дмитро Давиденко та Вікторія Науменко.

В цей раз битва чорних мала 2 ускладнення – кулінарне та СПА. Кожен учасник мав використати у своїй страві дві крупи, і їх смак мав чітко відчуватися. Друге ускладнення – це СПА-процедура. Саме під час неї аматор з трьох круп мав по крупинці відібрати собі дві крупи для страви. Найгірше з цим конкурсом впорався Дмитро. Саме тому у 7 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишив Дмитро Давиденко.