Рік. Харківщина – дивитися онлайн документальний проєкт Дмитра Комарова

Нова документальна робота журналіста Дмитра Комарова присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанського контрнаступу. Це одна з найуспішніших операцій Сил оборони України. Ризикована, багато в чому зухвала – проте блискавична і така, що приголомшила окупаційні війська і змусила їх відступити практично з усієї території Харківщини. Вперше розкриються раніше невідомі деталі подій того часу, про які вже можна говорити.
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Четверту частину проєкту дивіться на цій сторінці 20 жовтня о 20.30