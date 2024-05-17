«Неймовірні дуети»: Новий канал заявив про реінкарнацію проєкту «Шанс»

Вийти на велику сцену та заспівати дуетом з кумиром – мрія мало не кожного співака-початківця.

Велика війна кардинально вплинула на українські пісні, перетворивши їх з розваги в нашу підтримку та силу. Музика стала потужним інструментом, який допомагає нам вистояти, донести правду світу і закарбувати історію боротьби. Новий канал розпочинає зйомки музичного шоу «Неймовірні дуети».

Щотижня з тисяч охочих знамениті коучі обиратимуть двох найкращих під час онлайн-кастингу, після чого запросять їх до Києва і готуватимуть до фіналу. Зокрема допомагатимуть з вибором пісні, образів, постановкою номеру тощо. Долю учасників вирішуватимуть зіркові наставники інших епізодів. А переможця «Неймовірних дуетів» оберуть у суперфіналі наживо.

Коли Friends production прийшов до Нового каналу з ідеєю проекту «Неймовірні дуети», ми одразу ж зацікавились. Адже зараз відбувається розквіт української музики. Величезна кількість нових виконавців шукає свою аудиторію. І хто, як не Новий канал, має стати містком, який з’єднає сучасну музику з новим слухачем, – розповідає генеральна продюсерка Нового каналу Саша Ткаченко.

Ідея шоу закладена в самій назві «Неймовірні дуети». Кожен талановитий співак отримає можливість перенестися з екрану смартфона на велику сцену.

Ми шукаємо насамперед авторів і виконавців власних пісень, адже вони є провідниками ідей. Недостатньо мати гарний голос. Потрібно ще й бути харизматичним, особливим і цілеспрямованим. Такі учасники матимуть шанс стати в один ряд із тими, з ким заспівають дуетом на нашій сцені, – зазначає креативний продюсер «Неймовірних дуетів» Валерій Корсунський.

У кожному епізоді «Неймовірних дуетів» буде окремий зірковий коуч, який є видатним українським артистом. І першою з них стане співачка Kola.

Співачка Kola / Пресслужба Нового каналу

Сьогодні музика для українців є не лише моральною підтримкою, а й донатною: безліч зборів закрили завдяки артистам і пісням, які іноді виконують непрофесійні співаки.

Нагадаємо,