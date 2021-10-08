Евровидение-2022: названы дата и место проведения конкурса
Стали известны дата и место проведения конкурса Евровидение 2022.
Создатели конкурса верят, что в 2022 году мир все-таки справится с распространением смертельного вируса. Несмотря на возможные риски, они уже начинают активную подготовку к «Евровидению-2022».
Сегодня на официальном сайте песенного конкурса появилась информация, в которой организаторы назвали даты и место проведения «Евровидения».
Само событие состоится в итальянском Турине.
Напомним,