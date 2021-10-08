Евровидение-2022: названы дата и место проведения конкурса

8 октября 2021 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Евровидение-2022: названы дата и место проведения конкурса
Евровидение-2022: названы дата и место проведения конкурса

Стали известны дата и место проведения конкурса Евровидение 2022.

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К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы во множество событий мирового масштаба. Одним из них оказался песенный конкурс «Евровидение».

Создатели конкурса верят, что в 2022 году мир все-таки справится с распространением смертельного вируса. Несмотря на возможные риски, они уже начинают активную подготовку к «Евровидению-2022».

Сегодня на официальном сайте песенного конкурса появилась информация, в которой организаторы назвали даты и место проведения «Евровидения». 

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Так, первый полуфинал конкурса организуют во вторник - 10 мая. Второй полуфинал состоится в четверг - 12 мая. Грандиозный финал мир увидит 14 мая, в субботу.

Само событие состоится в итальянском Турине. 

Напомним,

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