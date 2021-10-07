Победительница Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур – о наркотиках: после проекта противостоять соблазну стало в разы сложнее

Недавно стартовал осенний сезон спецпроекта Нового канала «Предметка». В премьерном выпуске на откровенный разговор к Сергею Никитюку пришла 20-летняя Женя Мазур.

Впервые о Евгении Мазур услышали в 2020 году, когда на экраны вышел четвертый сезон реалити «Від пацанки до панянки» с ее участием. А после победы в шоу девушка получила не только денежный приз, но и преданных поклонников, активно следящих за ее жизнью в социальных сетях.

На проект «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Женя Мазур пришла с наркотической зависимостью. На протяжение всей учебы в Школе леди девушке приходилось несладко – она страдала от сильных ломок, боролась с желанием все бросить и уйти. Но благодаря силе воли, помощи преподавателей, психолога и съемочной группы Жене удалось выстоять в этой борьбе. Она не только одержала верх над зависимостью, но и стала победительницей реалити.

После завершения четвертого сезона «Від пацанки до панянки» многим зрителям Нового канала было любопытно, удалось ли Жене Мазур окончательно отказаться от наркотиков, и не сорвалась ли она, оказавшись в реальном мире.

В Школе леди я общалась только с психологом. Профессиональных наркологов или специалистов, которые работают с зависимостями, не было, – поделилась Женя на съемках проекта «Предметка». – Мне очень помогла психолог проекта Наталья Борисова, но с ней мы разбирались, в основном, с внутренними детскими поломками, прорабатывали их. После проекта, когда я осталась без постоянного присмотра, один на один со своей зависимостью, мной завладели плохие мысли. Меня окружал соблазн, хотелось снова «закинуться» и забыться. Тогда я поняла, что мне нужна помощь специалистов, еще один шажочек, чтобы завершить внутреннюю борьбу. Поэтому я сама обратилась в реабилитационный центр и провела там несколько месяцев. Этот курс лечения очень мне помог.

Напомним,