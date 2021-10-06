Иракли Макацария рассказал, какие украшения любит носить больше всего

6 октября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Иракли Макацария рассказал, какие украшения любит носить больше всего
Бизнесмен Иракли Макацария
пресс-служба Нового канала

Бизнесмен Иракли Макацария стал ювелиром.

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Почти два года назад бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария создал собственный ювелирный бренд. Вместе с ювелирами он всегда определяет идею коллекций, подбирает камни и объединяет с другими драгоценностями. 

В шоу «Дети против звезд» (Новый канал) Иракли придется по описанию свойств определять минерал и находить его среди множества украшений. Достойную конкуренцию в баттле ему составит 5-летняя Милана Саржевская, которая выучила более 50 различных камней.

Больше всего я люблю аметист, – рассказывает девочка. – В моей коллекции есть марокканский аметист, сапфиры и изумруды. Как-то отец схитрил и подарил мне вместо аметиста другой недорогой камень. Но я сразу обнаружила подделку.

Бизнесмен Иракли Макацария на съемках / пресс-служба Нового канала
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Любимый камень Иракли – черный опал. Однако он предпочитает браслеты или золотым крестикам без камней.

Обожаю различные аксессуары, – говорит бизнесмен. – Именно любовь к украшениям привела меня к собственному ювелирному бренду. Кстати, верю, что есть камни, которые забирают энергетику человека. И если он болеет или имеет проблемы, камень может разрушаться.

Первая коллекция, созданная брендом Иракли, посвящена здоровому образу жизни. Она имела собственный символ – гантельку. Такую подвеску с бриллиантом бизнесмен носит на шее и почти никогда с ней не расстается. А самая дорогая драгоценность, которую Иракли повезло держать в руках, – бриллиант стоимостью 65 тысяч долларов.

Напомним, 

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