Руслана прокомментировала слухи о скором пополнении в семье

5 октября 2021 15:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Руслана прокомментировала слухи о скором пополнении в семье
Певица Руслана
instagram.com/ruslana.lyzhychko

В минувшую субботу в 21:00 зрители телеканала 1+1 увидели новый эпизод загадочного шоу страны под названием «Маскарад».

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Команды звездных охотников продолжают борьбу за победу и пытаются отгадать наибольшее количество сказочных персонажей, в то время как главные суперзвезды страны на сцене «Маскарада» в фантастических образах демонстрируют свои скрытые таланты. 

На этот раз на сцене выступала таинственная Мавка, пушистый Бабайка и загадочный Арлекин. К их компании присоединились новые герои - фантастический Эльф и могущественный Пират.

Завоевали право первыми открывать звезд в фантастических костюмах команда Юрия Ткача. Звездное трио приняло решение первой открыть загадочную Мавку. Команда сделала предположение, что в ее образе скрывается известная певица Руслана, и оказалась права. 

Певица Руслана / instagram.com/ruslana.lyzhychko
При раскрытии героя Руслана заинтриговала зрителей. 

Мавка готовит для вас свой секрет, свой сюрприз. У меня есть Лукаш, и он меня никогда в жизни меня не обидел. Я его так сильно полюбила, что самой заветной мечтой Мавки стало иметь ребенка. Это шоу дает возможность снять маску из сердца, - сказала звезда.

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Звездные охотники шоу Ирина Билык и Маша Ефросинина сразу согласились быть крестными для ребенка. Вчера утром певица посетила студию шоу «Сніданок. Вихідний», в которой прокомментировала свое заявление.

Это не интрига, это крик души. Конечно, мы с мужем хотели бы держать все в тайне, но я хочу обратиться ко всем девушкам: нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Я много сил отдавала работе и жертвовала личным счастьем. Есть такая теория, что чем больше отдаешь энергии, то тем сложнее будет аккумулировать силы, чтобы забеременеть. Больше всего в этой жизни трогает - это семья, и пока мы это осознаем, мы счастливые люди. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам, - сказала Руслана.

Певица Руслана / instagram.com/ruslana.lyzhychko
Напомним, 

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