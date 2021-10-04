МАСКА 2 сезон: в шоу появится необычный персонаж, созданный по рисунку ребенка

Канал «Украина» продолжает раскрывать тайны нового сезона шоу-детектива «МАСКА», премьера которого состоится 23 октября в 21:00. Художница по костюмам проекта Леся Патока рассказала о необычном персонаже.

В конце первого сезона шоу МАСКА канал «Украина» объявил конкурс детского рисунка. В редакцию программы поступило более 1000 писем с эскизами будущих масок. После недели жарких дискуссий внутри команды, новым героем второго сезона грандиозного шоу стала маска по имени Пальчика.

Я просто в восторге от такой идеи! И хотя мы перерисовали рисунок на эскиз, создаем нашу Пальчику, сохраняя все пропорции и детали автора. К примеру, на первоначальном эскизе одна рука маски худее, а другая – побольше, именно так это и будет выглядеть, – рассказала художница по костюмам шоу «МАСКА» Леся Патока.

Рисунок мальчика / пресс-служба

Создал уникальный персонаж настоящий поклонник шоу-детектива «МАСКА», 8-летний Елисей Маркишев из Киева.

В пост-шоу «МАСКА» я услышал, как Владимир Остапчук предложил всем прислать свои эскизы. Сказал взрослым: «Рисуйте вместе с детьми. Мы запускаем кастинг». И вот мы отправили рисунки, и выиграл мой костюм Пальчики. Мне даже прислали сообщение о том, что мои костюмы самые яркие. Правда, взяли только Пальчику – она лучше всех подошла на шоу, – рассказал создатель Пальчики Елисей Маркишев. – Мне очень понравилось воплощение моего рисунка – все-все детали!

Эскиз художницы / пресс-служба

Парень признается – создатели шоу полностью передали его задумку, а вот имя маски немного перепутали – Владимир Остапчук прочитал его, сделав ударение на предпоследний слог вместо первого, но так костюм стал еще более интереснее.

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже 23 октября в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,