Джамала сменила имидж и подстригла волосы: Роковая дама

4 октября 2021 15:11 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Джамала сменила имидж и подстригла волосы: Роковая дама
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Яркие перевоплощения звезд на «Танцях з зірками» не прекращают удивлять.

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4 октября состоялся пятый прямой эфир шоу «Танці з зірками». Вечер был посвящен украинскому и мировому кино. Участники шоу перевоплотились в известных героев кинематографа и очаровали зрителей трогательными и веселыми номерами.

В это воскресенье звезды-участники удивили зрителей своими невероятными перевоплощениями. А Джамала и вовсе решилась на кардинальные изменения в своем имидже.

Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa
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На паркете певица появилась в новом образе. Звезда примерила на себя образ роковой дамы, надев черное платье с открытой спиной, и сделав короткую стрижку. 

Все заради танцю, - подписала один из снимков Джамала.

Напомним,

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