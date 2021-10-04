Джамала сменила имидж и подстригла волосы: Роковая дама

Яркие перевоплощения звезд на «Танцях з зірками» не прекращают удивлять.

4 октября состоялся пятый прямой эфир шоу «Танці з зірками» . Вечер был посвящен украинскому и мировому кино. Участники шоу перевоплотились в известных героев кинематографа и очаровали зрителей трогательными и веселыми номерами.

В это воскресенье звезды-участники удивили зрителей своими невероятными перевоплощениями. А Джамала и вовсе решилась на кардинальные изменения в своем имидже.

Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa

На паркете певица появилась в новом образе. Звезда примерила на себя образ роковой дамы, надев черное платье с открытой спиной, и сделав короткую стрижку.

Все заради танцю, - подписала один из снимков Джамала.

Напомним,