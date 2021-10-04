Джамала сменила имидж и подстригла волосы: Роковая дама
4 октября 2021 15:11
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa
Яркие перевоплощения звезд на «Танцях з зірками» не прекращают удивлять.
«Танці з зірками». Вечер был посвящен украинскому и мировому кино. Участники шоу перевоплотились в известных героев кинематографа и очаровали зрителей трогательными и веселыми номерами.
В это воскресенье звезды-участники удивили зрителей своими невероятными перевоплощениями. А Джамала и вовсе решилась на кардинальные изменения в своем имидже.
Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa
Читайте такжеНаталка Денисенко – о кризисе в отношениях с мужем: У нас не цветочки-бабочки, у нас ссоры и конфликтыНа паркете певица появилась в новом образе. Звезда примерила на себя образ роковой дамы, надев черное платье с открытой спиной, и сделав короткую стрижку.
Все заради танцю, - подписала один из снимков Джамала.
Напомним,