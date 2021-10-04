48-летняя Руслана намекнула, что беременна первенцем
Певица Руслана Лыжичко мечтает стать матерью. Об этом она заявила на шоу Маскарад.
Вы думали, что знаете меня. Но вы не знали, что снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз. У меня есть Лукаш, но он меня еще никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки – иметь ребенка. Это шоу дает возможность снять маску с сердца, – сказала Руслана.
Ведущий шоу Тимур Мирошниченко поздравил Руслану, на что она ответила, что крестной своего ребенка хотела бы видеть Машу Ефросинину.
Я хочу попросить Машу тоже, потому что Маша тоже к этому прикладывалась, – сказала певица.
Отметим, что со своим супругом Александром Ксенофонтовым в браке Руслана состоит с 1995 года. Детей у пары пока нет.
Напомним,