48-летняя Руслана намекнула, что беременна первенцем

4 октября 2021 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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48-летняя Руслана намекнула, что беременна первенцем
Певица Руслана
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Певица Руслана Лыжичко мечтает стать матерью. Об этом она заявила на шоу Маскарад.

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В третьем эфире 2 сезона шоу Маскарад был рассекречен образ Мавки. Там скрывалась певица Руслана. После снятия с себя маски, 48-летняя артистка произнесла довольно загадочные слова, тем самым намекнув на свою беременность.

Вы думали, что знаете меня. Но вы не знали, что снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз. У меня есть Лукаш, но он меня еще никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки – иметь ребенка. Это шоу дает возможность снять маску с сердца, – сказала Руслана.

Руслана на Маскараде

Ведущий шоу Тимур Мирошниченко поздравил Руслану, на что она ответила, что крестной своего ребенка хотела бы видеть Машу Ефросинину.

Я хочу попросить Машу тоже, потому что Маша тоже к этому прикладывалась, – сказала певица.

Отметим, что со своим супругом Александром Ксенофонтовым в браке Руслана состоит с 1995 года. Детей у пары пока нет.

Руслана с супругом

Напомним,

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