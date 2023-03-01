Вечірка на Французькій Рив’єрі: відбулася прем’єра авантюрної комедії «Маскарад»
Вчора, 28 лютого, в кінотеатрі Мультиплекс ЦУМ відбулась прем’єра стрічки режисера Ніколя Бедоса «Маскарад» із зірками Ізабель Аджані і Мариною Вакт в головних ролях.
Партнером заходу виступив відомий бренд віскі Jack Daniels, що пригощав гостей.
Ефектна локація мерехтіла різнобарвними вогнями, а гості показу перенеслись на Лазурне узбережжя: туди, де сонце, море, яскраве життя.
Авантюрна комедія «Маскарад» – це кохання і пристрасті, гроші і афери, містифікації і легковажність. Екстанцюрист, просто красуня, відома в минулому акторка, господарка ресторану, бізнесмен, – узбережжя відкрито для всіх, але майже всі з цих красивих людей не ті, кого з себе удають.
В головних ролях стрічки – суперзірки французького екрану: Марина Вакт, Ізабель Аджані, П’єр Ніне, Франсуа Клюзе, Лаура Моранте та ін.
Режисером і сценаристом фільму став Ніколя Бедос, автор ліричної комедії «Кафе бажань». Прем’єра «Маскараду» відбулась на 75-му кінофестивалі в Каннах.
На великому екрані «Маскарад» - з 8 березня! Запрошуємо: коли ще доведеться потрапити на Французьку Рив’єру!