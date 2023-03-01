Вечірка на Французькій Рив’єрі: відбулася прем’єра авантюрної комедії «Маскарад»

1 марта 2023 22:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Вечірка на Французькій Рив’єрі: відбулася прем’єра авантюрної комедії «Маскарад»
Вечірка на Французькій Рив’єрі: відбулася прем’єра авантюрної комедії «Маскарад»
Adastra Cinema

Вчора, 28 лютого, в кінотеатрі Мультиплекс ЦУМ відбулась прем’єра стрічки режисера Ніколя Бедоса «Маскарад» із зірками Ізабель Аджані і Мариною Вакт в головних ролях.

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Гостями прем’єрного показу стали українські селебрітіз і блогери: продюсер Олексо Гладушевський, акторка Наталія Васько, актор Віталій Ажнов, Олімпія Вайтмусташ, Євген Нуар, Юліанна Ходаковська, Макс Кірєєв, Таня Карікова, Алекс Прищепа та ін.

Партнером заходу виступив відомий бренд віскі Jack Daniels, що пригощав гостей.

Ефектна локація мерехтіла різнобарвними вогнями, а гості показу перенеслись на Лазурне узбережжя: туди, де сонце, море, яскраве життя.

Авантюрна комедія «Маскарад» – це кохання і пристрасті, гроші і афери, містифікації і легковажність. Екстанцюрист, просто красуня, відома в минулому акторка, господарка ресторану, бізнесмен, – узбережжя відкрито для всіх, але майже всі з цих красивих людей не ті, кого з себе удають.

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В головних ролях стрічки – суперзірки французького екрану: Марина Вакт, Ізабель Аджані, П’єр Ніне, Франсуа Клюзе, Лаура Моранте та ін.

Режисером і сценаристом фільму став Ніколя Бедос, автор ліричної комедії «Кафе бажань». Прем’єра «Маскараду» відбулась на 75-му кінофестивалі в Каннах.

На великому екрані «Маскарад» - з 8 березня! Запрошуємо: коли ще доведеться потрапити на Французьку Рив’єру!

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