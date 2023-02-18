«Банк Дейва»: вийшов український трейлер байопіку

18 февраля 2023 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Банк Дейва»: вийшов український трейлер байопіку
«Банк Дейва»: вийшов український трейлер байопіку
Adastra Cinema

Прем’єра фільму «Банк Дейва» в українському прокаті – 30 березня. Пропонуємо переглянути локалізований український трейлер.

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Стрічка розповідає реальну історію звичайного бізнесмена Дейва Фішвіка, що завдяки своїм талантам став мільйонером.

«Банк Дейва» – це надихаючий фільм, що заснований на неймовірній реальній історії селф-мейд мільйонера Дейва Фішвіка, який задумав відкрити «народний банк» у Британії, де сноби-фінансисти не видавали нову банківську ліцензію протягом цілих 150 років! Зламати систему чи покращити її? Обрати кохання чи кар'єру? А чи потрібно взагалі робити такий вибір?

Режисером стрічки виступив Кріс Фоггін, який зняв комедії «Друзі рибалки», «Закохані діти», детективні шоу «Сліди», «Віра», короткий метр «Запит в друзі чекає підтвердження» з Джуді Денч та ін.

На головну роль Дейва Фішвіка запросили відомого британського актора Рорі Кінніра, двократного володаря театральної премії Лоуренса Олів’є та кінопремії «Супутник», відомого за ролями в блокбастерах «Квант милосердя» та «007: Координати «Скайфол»,  серіалах «Чорне дзеркало», «Порожня корона» та ін.

Історія Дейва мене підкорила. Мені захотілося розібратися, що саме стояло за його завзятістю та рішучістю. Що було в нього на душі, звідки він брав енергію для боротьби? І чи знав він, що його боротьба приведе до успіху? Це те, що мені було близько, коли я вперше почув історію свого героя, – розповів Кіннір.

Актор не тільки прочитав автобіографічну книгу Дейва, що стала бестселером, але й познайомився зі своїм героєм: побував у нього вдома, побачив його родину і завітав в той самий банк, що заснував Фішвік.

Також в фільмі знялися Джоел Фрай («Круелла», серіал «Гра престолів»), Фібі Дайневор (зірка в «Бріджертонах»), відомий актор Г'ю Бонневілль («Пригоди Паддінгтона», «Абатство Даунтон») виступає в ролі антагоніста Дейва.

До речі, у стрічці з’являється відома рок-група Def Leppard: за сюжетом музиканти допомагають герою зібрати потрібну суму грошей. В реальності це улюблена група самого Дейва Фішвіка.

Дивіться новий фільм «Банк Дейва», заснований на реальній історії, з 30 березня у кіно!

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