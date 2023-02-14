Одного разу під Полтавою 15 сезон 3-4 серії від 14.02.2023 дивитися онлайн

14 февраля 2023 19:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Одного разу під Полтавою 15 сезон 3-4 серії від 14.02.2023 дивитися онлайн
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 3-4 серії онлайн (ефір від 14.02.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

14 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 3-4 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 3-4 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 14.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Юрчик уперше пішов на батьківські збори до свого сина Ярчика. Сам того не зрозумівши, батько потрапив не до того класу. Дізнавшись про це, Яринка розлютилася на нього. Потім ще запитала, скільки років їхній дитині, а він навіть цього не згадав. Виявилося, що Юрчик взагалі не знає свого сина, за це Яринка покарала його. Тепер він має проводити з Ярчиком більше часу, а також стати йому не лише батьком, а й мамою. Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 3 серія від 14.02.2023.

3 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Юрчика знову відвідав кум Вітя із черговою бізнес-ідеєю. Він почав розповідати про новинку, яку побачив у торговому центрі – капсулі здоров'я. Мовляв, із першого сеансу ефект просто бомба. Попри те, що Вітя так енергійно розповідав, Юрчик його не слухав і засинав на ходу. Тоді кум вирішив, що саме Юрчик стане першим клієнтом цього бізнесу. Що з цього вийшло? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 4 серія від 14.02.2023.

4 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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