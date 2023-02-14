Одного разу під Полтавою 15 сезон 3-4 серії від 14.02.2023 дивитися онлайн
14 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 3-4 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 3-4 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 14.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
3 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.Одного разу під Полтавою 15 сезон: Юрчика знову відвідав кум Вітя із черговою бізнес-ідеєю. Він почав розповідати про новинку, яку побачив у торговому центрі – капсулі здоров'я. Мовляв, із першого сеансу ефект просто бомба. Попри те, що Вітя так енергійно розповідав, Юрчик його не слухав і засинав на ходу. Тоді кум вирішив, що саме Юрчик стане першим клієнтом цього бізнесу. Що з цього вийшло? Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 4 серія від 14.02.2023.
4 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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