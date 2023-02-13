Одного разу під Полтавою 15 сезон 1-2 серії від 13.02.2023 дивитися онлайн

13 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшли 1-2 серії 15 сезону серіалу Одного разу під Полтавою. 1-2 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон від 13.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Дивіться у 1 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: рівно рік тому Юрчик та Яринка відкрили свій ресторан. З цієї нагоди Яринка влаштовує невеликий корпоратив для всіх працівників та причетних. На плечі Юрка теж випала робота – запросити кума, Сашку та діда Петра. А головне, взяти пляшку, яку Яринка рік тому придбала спеціально для цієї події. Якщо Юрко не принесе саме цю пляшку на корпоратив, то йому не поздоровиться. Тим часом у село повернулася Віра і перевернула все з ніг на голову. Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 1 серія від 13.02.2023.

1 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Дивіться у 2 серії серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон: Яринка настільки любить мандарини, що скупила б їх усі. Юрчик сприймає це як виклик. І дуже швидко знаходить постійних постачальників найсмачніших мандаринів у всій Полтавській області. Але так само швидко у Яринки та Юрчика починається справжня залежність. Дивіться у серіалі Одного разу під Полтавою 15 сезон 2 серія від 13.02.2023.

2 серію серіалу Одного разу під Полтавою 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Одного разу під Полтавою дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.