Майже одружені: дивитися 4 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)

12 февраля 2023 12:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Майже одружені: дивитися 4 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Майже одружені: дивитися 4 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
youtube.com/@stbua

3 лютого на каналі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 4 серія серіалу Майже одружені 2023. 4 серію серіалу Майже одружені від 03.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 серії серіалу Майже одружені 2023: Артем та Аліна – закохані з кардинально різних світів. Наречений – син багатої родини бізнесменів, які поважають лише гроші, зв'язки та взаємовигідні шлюби. А наречена – мила, скромна та талановита дівчина, яка працювала офіціанткою та мріяла стати кулінаром. Як ці двоє знайшли одне одного? І як сім'я Артема сприйняла майбутню невістку?

Через місяць після весілля Аліна зустрілася зі своїм другом Стасом, щоби показати весільне відео. Юнак зауважив, що розпорядницею церемонії була його тітка, актриса. Аліна здивувалася: невже її весілля було просто театральною виставою? Вона взагалі одружена? Дивіться у серіалі Майже одружені 4 серія від 03.02.2023.

4 серію серіалу Майже одружені дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Майже одружені 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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