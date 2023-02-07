Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)

Дивіться у 2 серії серіалу Майже одружені 2023: Оксана світилася від щастя, адже нарешті вона стане дружиною того, кому довіряє всім серцем. Весільна церемонія була ідеальною, поки у найважливіший момент по залі не рознісся плач немовляти. Серед гостей не було молодих батьків, тож дитину залишив хтось незнайомий. Гості знайшли записку, в якій було вказано батька дитини. Ним виявився наречений Арсен! Хто вирішив зіпсувати свято? Чи правда, що Арсен зрадив Оксану? Дивіться у серіалі Майже одружені 2 серія від 03.02.2023.
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