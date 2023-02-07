Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)

28 січня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 27 випуск проєкту Як ти? 27 випуск проєкту Як ти? від 28.01.2023 з Jerry Heil дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 27 випуску проєкту Як ти? : що зараз відбувається в особистому житті і як війна її змінила – розповість співачка Jerry Heil. З початку повномасштабного вторгнення Jerry Heil поставила за мету розповісти всьому світу про те, які жахи насправді відбуваються в Україні. Співачка була на десятках мітингів, записувала пісні із західними артистами, брала участь у багатьох благодійних концертах… І все заради того, щоб увесь світ дізнався правду.

У проєкті Як ти? від 28.01.2023 Jerry Heil розповість, як їй вдалося достукатися до сердець іноземців та привернути увагу до України. А також, чи вільне серце співачки? Яким вона бачить свого ідеального чоловіка? І чи досі Jerry Heil дотримується правила, що в житті має бути один партнер?

27 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.