Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)

7 февраля 2023 22:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
Пресслужба каналу СТБ

28 січня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 27 випуск проєкту Як ти? 27 випуск проєкту Як ти? від 28.01.2023 з Jerry Heil дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 27 випуску проєкту Як ти?: що зараз відбувається в особистому житті і як війна її змінила – розповість співачка Jerry Heil. З початку повномасштабного вторгнення Jerry Heil поставила за мету розповісти всьому світу про те, які жахи насправді відбуваються в Україні. Співачка була на десятках мітингів, записувала пісні із західними артистами, брала участь у багатьох благодійних концертах… І все заради того, щоб увесь світ дізнався правду.

У проєкті Як ти? від 28.01.2023 Jerry Heil розповість, як їй вдалося достукатися до сердець іноземців та привернути увагу до України. А також, чи вільне серце співачки? Яким вона бачить свого ідеального чоловіка? І чи досі Jerry Heil дотримується правила, що в житті має бути один партнер?

27 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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