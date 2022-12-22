ДНК. Свої 6 випуск від 11.12.2022 дивитися онлайн
11 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту ДНК. Свої. 6 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 11.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Він прийшов по допомогу до команди ДНК. Свої з останньою надією – знайти втрачений в евакуаційному потязі молитвослов, в якому ще жива ненька записала ім’я його біологічної матері. Про те, що його залишили немовлям у пологовому, Олег знав довгі роки, але на пошуки справжньої матері наважився лише зараз, після того як жахливо втратив все – здоров’я, рідний дім, обох батьків. Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 6 від 11.12.2022.
6 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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