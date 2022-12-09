ДНК. Свої 5 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

ДНК. Свої: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.12.2022) instagram.com/stbua

4 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту ДНК. Свої. 5 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 04.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.