ДНК. Свої 5 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску проєкту ДНК. Свої 2022: вихователька дитсадка Олена Наумова прославилася на весь світ. Жителька Херсона знімала короткі відео для соціальних мереж та ділилася станом справ у тимчасово окупованому місті. Своїми відео Олена Наумова надихала не здаватися не лише херсонців, а й усю Україну, і статті про неї почали виходити на сторінках світових видань. Але одного разу рашисти все ж таки дісталися до Олени: жінці надягли пакет на голову і відправили на «підвал». Олена Наумова розповість про жорстокі допити, полон і дивовижний порятунок. Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 5 від 04.12.2022.
5 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.