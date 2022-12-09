ДНК. Свої 5 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн

9 декабря 2022 08:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 5 випуск від 04.12.2022 дивитися онлайн
ДНК. Свої: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.12.2022)
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4 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту ДНК. Свої. 5 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 від 04.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту ДНК. Свої 2022: вихователька дитсадка Олена Наумова прославилася на весь світ. Жителька Херсона знімала короткі відео для соціальних мереж та ділилася станом справ у тимчасово окупованому місті. Своїми відео Олена Наумова надихала не здаватися не лише херсонців, а й усю Україну, і статті про неї почали виходити на сторінках світових видань. Але одного разу рашисти все ж таки дісталися до Олени: жінці надягли пакет на голову і відправили на «підвал». Олена Наумова розповість про жорстокі допити, полон і дивовижний порятунок. Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 5 від 04.12.2022.

5 випуск проєкту ДНК. Свої 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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