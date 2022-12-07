Як ти?: дивитися 20 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
3 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 20 випуск проєкту Як ти? 20 випуск проєкту Як ти? від 03.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Як ти? від 03.12.2022 ви дізнаєтесь, чому Світлана Тарабарова та її чоловік Олексій Бондар наважилися продати сімейний будинок мрії? І які стосунки у Світлани з Регіною Тодоренко?
20 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.