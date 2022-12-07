Як ти?: дивитися 20 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

Як ти?: дивитися 20 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

3 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 20 випуск проєкту Як ти? 20 випуск проєкту Як ти? від 03.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 20 випуску проєкту Як ти? : Світлана Тарабарова поділиться щасливою новиною – співачка втретє стане матір'ю. Незважаючи на дискусії щодо вагітності під час війни, українська співачка на сьомому небі від щастя. Адже майбутня дитина під серцем дає сили боротися за майбутнє. Проте не всі близькі артистки сприйняли новину про вагітність позитивно. Хто і чому назвав Світлану безвідповідальною?

У проєкті Як ти? від 03.12.2022 ви дізнаєтесь, чому Світлана Тарабарова та її чоловік Олексій Бондар наважилися продати сімейний будинок мрії? І які стосунки у Світлани з Регіною Тодоренко?

20 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.