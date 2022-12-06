Improv Live Show 3 сезон 9 випуск від 27.11.2022 дивитися онлайн

27 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 9 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 27.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 9 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон : імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали ведучі тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» Кирило Макашов та Мішель Андраде.

Співачка Мішель Андраде вперше розповість кумедну історію, яка сталася з нею під час зйомок тревел-шоу. Чому дівчині тепер соромно згадувати про знайомство із принцом Нідерландів? Дивіться у 9 випуску Improv Live Show 3 сезон.

У ток-шоу Романа Міщерякова «Шкіряний Педан» знову відбуватиметься вакханалія. Навіщо Кирило Макашов та Мішель Андраде вкрали око Володимира Шумко? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 9 від 27.11.2022.

9 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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