Improv Live Show 3 сезон 9 випуск від 27.11.2022 дивитися онлайн

6 декабря 2022 23:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 9 випуск від 27.11.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 27.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

27 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 9 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 27.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали ведучі тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» Кирило Макашов та Мішель Андраде.

Співачка Мішель Андраде вперше розповість кумедну історію, яка сталася з нею під час зйомок тревел-шоу. Чому дівчині тепер соромно згадувати про знайомство із принцом Нідерландів? Дивіться у 9 випуску Improv Live Show 3 сезон.

У ток-шоу Романа Міщерякова «Шкіряний Педан» знову відбуватиметься вакханалія. Навіщо Кирило Макашов та Мішель Андраде вкрали око Володимира Шумко? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 9 від 27.11.2022.

9 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Improv Live Show – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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