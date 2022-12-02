Improv Live Show 3 сезон 8 випуск від 20.11.2022 дивитися онлайн
20 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 8 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 20.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Маніпулятор Мануела та її п'яний колишній барига Борис розкажуть свою історію непростих стосунків на шоу Романа Міщерякова Швидкий Гонсалес. Як Даша Астаф'єва та Стас Боклан впораються зі своїми новими амплуа? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 8 від 20.11.2022.
8 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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