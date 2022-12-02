Improv Live Show 3 сезон 8 випуск від 20.11.2022 дивитися онлайн

2 декабря 2022 13:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 8 випуск від 20.11.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 20.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

20 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 8 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 20.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали Народний артист України Станіслав Боклан і співачка Даша Астаф'єва. Швидкі побачення з Дашею Астаф'євою змусять дівчину згадати свій перший секс, а Стас Боклан у мініатюрі Повернення товару поділиться секретом свого успіху. Який талісман допомагає артистові перед виходом на сцену? Дивіться у 8 випуску Improv Live Show 3 сезон.

Маніпулятор Мануела та її п'яний колишній барига Борис розкажуть свою історію непростих стосунків на шоу Романа Міщерякова Швидкий Гонсалес. Як Даша Астаф'єва та Стас Боклан впораються зі своїми новими амплуа? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 8 від 20.11.2022.

8 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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