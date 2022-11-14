Improv Live Show 3 сезон 6 випуск від 06.11.2022 дивитися онлайн

14 ноября 2022 11:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 6 випуск від 06.11.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

6 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 6 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 06.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали телеведучий Григорій Решетник і співачка Злата Огнєвіч. У студії Нового каналу Злата сходить на швидкі побачення з дуже дивними кавалерами: Володимиром, який збуджується від взуття; Романом – улюбленим онуком бабусі; Валентином, який ненавидить Педана. Чи зможе Злата вгадати, хто з імпровізаторів, яку роль відіграє?

У 6 випуску Improv Live Show 2022 Григорій Решетник разом із Валентином спробують повернути до магазину товар, назву якого вони не знають. Чи зможуть вони здогадатися, що повертають і вмовити касирку Шурочку прийняти товар назад? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 6 від 06.11.2022.

6 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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