Improv Live Show 3 сезон 6 випуск від 06.11.2022 дивитися онлайн
6 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 6 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 06.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У 6 випуску Improv Live Show 2022 Григорій Решетник разом із Валентином спробують повернути до магазину товар, назву якого вони не знають. Чи зможуть вони здогадатися, що повертають і вмовити касирку Шурочку прийняти товар назад? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 6 від 06.11.2022.
6 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі матеріали та випуски проєкту Improv Live Show – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.