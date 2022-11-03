Improv Live Show 3 сезон 5 випуск від 30.10.2022 дивитися онлайн

30 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 5 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 30.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 5 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон : імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали Артем Пивоваров і Lida Lee. Артему доведеться здати свою популярність касирці Валентині, а Lida Lee вирушить на вечір швидких побачень, де вона зустріне Буратіно-стендапера, чоловіка з незвичайними фізіологічними реакціями та турботливого трансформера.

У 5 випуску Improv Live Show 2022 Артем Пивоваров покається і розповість історію зі своєї юності, якої він соромиться, а гумористи обіграють її на свій лад. І, звичайно, обидва гостя стануть учасниками імпровізації Ток-шоу на легендарному червоному дивані. Який конфлікт виник між авторитетним аристократом та таємничою прибиральницею Марго? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 5 від 30.10.2022.

5 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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