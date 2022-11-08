На ножах 2022 випуск 4 від 05.11.2022 дивитися онлайн

8 ноября 2022 17:22 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ножах 2022 випуск 4 від 05.11.2022 дивитися онлайн
На ножах 2022: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

5 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту На ножах 2022. 4 випуск реаліті На ножах 2022 від 05.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску реаліті На ножах 2022: Алекс Якутов побував у гриль-барі «Taxi» у Дніпрі. Сім'я власника закладу Олексія дуже хоче, щоб бар став сучаснішим і почав приносити гроші. Особливо переживає дружина Олексія, адже вона хоче бачити свого чоловіка успішним.

Ресторанний бізнес впав на Олексія, як сніг на голову. Помешкання купили батьки, і Олексій, нічого не знаючи про цю справу, став власником гриль-бару. Закладу виповнилося вже 15 років, а Олексій ніяк не наважиться змінити його на сучасніший манер. У 4 випуску На ножах 2022 вся надія на Алекса Якутова, адже Олексій не слухає своїх близьких!

Крім нерішучого власника «Taxi» є й інші проблеми – конфлікти в колективі, погано приготовлена ​​їжа та відсутність дисципліни. Щоб заклад мав шанс на успіх, Олексію доведеться навчитися керувати своїм бізнесом, а кухарям – готувати нові сучасні страви. Чи вдасться Алексу Якутову вдихнути нове життя у гриль-бар? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 4 від 05.11.2022.

4 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті На ножах дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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