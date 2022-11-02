Аферисти в сітях 7 сезон 8 випуск від 29.10.2022 дивитися онлайн

2 ноября 2022 20:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 8 випуск від 29.10.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

29 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 8 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 29.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: потрапити на шахрая можна навіть, купуючи цуценя. Аферисти ставлять привабливу ціну і потім просять передоплату за собачку, яку покупець ніколи не бачив і не побачить. Шахраї пояснюють, що розплідник знаходиться в іншому місті, тож подивитися на цуценят наживо не вийде. Що відбувається згодом, дізнайтесь прямо зараз у 8 випуску Аферисти в сітях 2022.

Ще одна поширена афера – дзвінок із банку. Шахраї кажуть, що вашу картку заблокували, і тепер потрібно терміново дати свої особисті дані працівникові банку, щоб відновити захист картки! Як саме працюють такі шахраї? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 8 випуск від 29.10.2022.

8 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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