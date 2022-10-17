Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск від 15.10.2022 дивитися онлайн

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Пресслужба Нового каналу
15 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 6 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 15.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 6 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: Олена-Крістіна Лебідь та команда в цьому випуску вийшли на слід шахраїв, які дурять людей, вирішивших продати своє авто. На зустріч із продавцем приходить беззахисна дівчина, а далі розгортається повномасштабна сцена обману. Коли Олена-Крістіна Лебідь прийшла на зустріч із покупницею, на неї чекала вагітна дівчина. Що трапилося під час їхньої зустрічі, чому ведучій Аферисти в сітях 2022 довелося везти вагітну додому і до яких проблем це призвело? А далі у випуску була гаряча перевірка на вірність, у якій хлопець приїхав купити мультиварку для коханої, а виявився віч-на-віч із спокусливою жінкою, яка вилізла з торта! Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 6 випуск від 15.10.2022.