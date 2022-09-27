Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск від 24.09.2022 дивитися онлайн

27 сентября 2022 19:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск від 24.09.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
Пресслужба Нового каналу

24 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 4 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 24.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: не поспішай радіти, якщо успішний бізнесмен із сайту знайомств кличе на побачення! Можливо, це шахрай. Так, хлопець на ім'я Андрій покликав на побачення Олену-Крістину Лебідь та… кинув на 30 тис. гривень! Бізнесмен осипав ведучу проєкту Аферисти в сітях 2022 компліментами, запросив до ресторану і поскаржився на те, що в Олени-Крістини така погана камера на телефоні. Андрій запропонував вирішити проблему радикально та купити їй новий смартфон. Чим це скінчилося – дивіться у проєкті Аферисти в сітях 7 сезон.

Далі перевірка на вірність чекає на красуню Настю, яка мріє стати актрисою. Її хлопець Роман відчуває, що їхні стосунки змінилися з того часу, як дівчина почала працювати. Настя мріяла стати актрисою, а аж ніяк не працювати в кол-центрі. Що буде, якщо їй запропонують роль мрії за особливе ставлення до продюсера? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск від 24.09.2022.

4 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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