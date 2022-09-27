Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск від 24.09.2022 дивитися онлайн
24 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 4 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 24.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Далі перевірка на вірність чекає на красуню Настю, яка мріє стати актрисою. Її хлопець Роман відчуває, що їхні стосунки змінилися з того часу, як дівчина почала працювати. Настя мріяла стати актрисою, а аж ніяк не працювати в кол-центрі. Що буде, якщо їй запропонують роль мрії за особливе ставлення до продюсера? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск від 24.09.2022.
4 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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