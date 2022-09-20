Аферисти в сітях 7 сезон 3 випуск від 17.09.2022 дивитися онлайн

20 сентября 2022 13:56 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 3 випуск від 17.09.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.09.2022)
Пресслужба Нового каналу

17 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 3 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 17.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: аферисти знають, чого хочуть наївні покупці. Ну як не спокуситися на оголошення про продаж авто за смішною ціною в кілька разів нижчою від ринкової? Шахраї обіцяють пригнати авто з Європи, і всього треба заплатити завдаток. Звісно, ​​після внесення завдатку ще жоден покупець бажаного автомобіля не отримав. Однією із жертв цієї схеми став Аркадій, який і звернувся до проєкту Аферисти в сітях 2022 за допомогою. Дивіться, як Олена-Крістіна Лебідь із командою виводили шахрая на чисту воду.

Також вони перевірили на вірність аніматора Євгена. Женя заробляє на життя, переодягаючись у костюм Санти та розважаючи людей на корпоративах. Чи можна зберегти вірність там, де алкоголь ллється рікою? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 3 випуск від 17.09.2022.

3 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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