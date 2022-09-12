Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск від 12.09.2022 дивитися онлайн
12 сентября 2022 20:57
Юлія Туренко
Пара на мільйон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 12.09.2022)
Пресслужба Нового каналу
12 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 2 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 12.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску реаліті Пара на мільйон
: перший тиждень на проєкті пройшов напружено та цікаво. Було багато красивих побачень і гучних сварок. Одні пари змогли знайти спільну мову і створити міцну команду, інші – розсварилися та провалили завдання. У 2 випуску Пара на мільйон 2022 одна пара покине проєкт назавжди. Яка саме – визначать суперники, які по черзі заходитимуть у таємну кімнату та віддаватимуть голоси проти тих, кого вважають негідними продовжувати змагання. Хто вибуде з проєкту за результатами першого голосування? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 2 від 12.09.2022.
2 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 14 вересня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.