Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск від 12.09.2022 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Пара на мільйон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 12.09.2022) Пресслужба Нового каналу

12 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 2 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 12.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.