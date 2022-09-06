Пара на мільйон 1 сезон 1 випуск: хто покинув реаліті 05.09.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 1 випуску від 05.09.2022

5 вересня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 1 випуску від 05.09.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Обирати партнерів по реаліті учасникам «Пари на мільйон» довелося на вечірці-знайомстві – після випробувань, у яких дівчата проявляли інтелект, а хлопці демонстрували, наскільки можуть бути уважними до осіб протилежної статі. Хлопці та дівчата робили вибір по черзі. Якщо їхні обранці відповідали взаємністю, вони продовжували участь у проєкті разом.

Думаю, хлопцям і дівчатам вдасться дізнатися одне від одного щось нове, тому що бачу – вони одне одному цікаві, – говорить ведуча реаліті Нового каналу Леся Нікітюк. – Вважаю, що кожна людина має чого повчитися у стосунках, особливо якщо люди кардинально різні.

Ведуча реаліті «Пара на мільйон» Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Більшість учасників сформували пари з першої спроби. Але так пощастило не всім. Даша Мазай не змогла стати в пару з Віталієм Калиниченком, позаяк хлопець відмовив їй на користь Стелли Шаповалової. А Анна Зубрицька відкинула пропозицію Дениса Семенця проходити випробування у реаліті разом, натомість вибравши Кирила Пузенка. Після цього Денис обрав Дашу, і вони сформували ще одну пару.

Найбільша інтрига точилася довкола зірки «Ліги Сміху» Марка Куцевалова. Ще до початку відбору на нього накинула оком Анастасія Талпа, втім хлопець їй відмовив. Він хотів брати участь у проєкті разом із Катериною Гурською, але та сказала йому «ні». Тож зрештою Марк все-таки повернувся до Насті.

На проєкт прийшло 12 хлопців і 13 дівчат, тож одна з них мусила залишити реаліті в першому випуску. Нею стала Яна Грабощук.

Пара на мільйон: Яна Грабощук / Пресслужба Нового каналу

«Пара на мільйон» учасники:

Кирило Стецюк і Елізабет Аноруе

Пара на мільйон 2022: Кирило Стецюк і Елізабет Аноруе / Пресслужба Нового каналу

Владислав Москалюк і Валя Мрачковська

Пара на мільйон: Владислав Москалюк і Валя Мрачковська / Пресслужба Нового каналу

Андрій Пшеничний і Анна Настояща

Пара на мільйон: Андрій Пшеничний і Анна Настояща / Пресслужба Нового каналу

Ілля Дегтяренко і Наталія Конюшок

Пара на мільйон: Ілля Дегтяренко і Наталія Конюшок / Пресслужба Нового каналу

Андрій Дзюба і Вікторія Шрамко

Папа на мільйон: Андрій Дзюба і Вікторія Шрамко / Пресслужба Нового каналу

Роман Пхан і Діана-Катерина Романкевич

Пара на мільйон: Роман Пхан і Діана-Катерина Романкевич / Пресслужба Нового каналу

Гліб Репіч і Катерина Лисенко

Пара на мільйон: Гліб Репіч і Катерина Лисенко / Пресслужба Нового каналу

Олександр Ситник і Катерина Гурська

Пара на мільйон: Олександр Ситник і Катерина Гурська / Пресслужба Нового каналу

Віталій Калініченко і Стелла Шаповалова

Пара на мільйон: Віталій Калініченко і Стелла Шаповалова / Пресслужба Нового каналу

Кирило Пузенко і Анна Зубрицька

Пара на мільйон: Кирило Пузенко і Анна Зубрицька / Пресслужба Нового каналу

Денис Семенець і Даша Мазай

Пара на мільйон: Денис Семенець і Даша Мазай / Пресслужба Нового каналу

Марк Куцевалов і Анастасія Талпа