Improv Live Show 3 сезон 7 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн

19 ноября 2022 23:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 7 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 13.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

13 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 7 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 13.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали співачка Оля Полякова і телеведуча Маша Єфросиніна. На сцені Improv Live Show 3 сезон розгоряться італійські пристрасті! Ви побачите неймовірну історію забороненого кохання в імпровізації Швидкі побачення. У кого несподівано для всіх закохався Роман Міщеряков? Дивіться у 7 випуску Improv Live Show 3 сезон.

Оля Полякова відкриється глядачам із нового боку. У мініатюрі Щире каяття ви почуєте історію темного минулого відомої співачки. На що була здатна Оля Полякова заради букету квітів? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 7 від 13.11.2022.

7 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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