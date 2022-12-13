Як ти?: дивитися 21 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)

13 декабря 2022 13:34 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 21 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Як ти?: дивитися 21 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

10 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 21 випуск проєкту Як ти? 21 випуск проєкту Як ти? від 10.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 21 випуску проєкту Як ти?: про життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну розповість кулінарка, рестораторка, суддя проєкту «МастерШеф», а також представниця кулінарного фронту – Ольга Мартиновська. Від початку війни шеф-кухарка організовує благодійні фуд-вечори по всій Європі та кулінарні ярмарки у Празі. На них готують українські страви: борщ із пампушками, вареники, млинці, медовики. А гроші від продажу йдуть на закупівлю ліків українцям, які залишились у гарячих точках.

У проєкті Як ти? від 10.12.2022 ви дізнаєтесь, які стосунки пов’язують Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського? Як склалося спілкування рестораторки з екс-чоловіком після 24 лютого? Чому вирішила зареєструватися в Тіндері? А також – про відкриття ресторану за 1 млн євро, новий сезон «МастерШеф» та родичів з росії.

21 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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