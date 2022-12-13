Як ти?: дивитися 21 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
10 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 21 випуск проєкту Як ти? 21 випуск проєкту Як ти? від 10.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Як ти? від 10.12.2022 ви дізнаєтесь, які стосунки пов’язують Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського? Як склалося спілкування рестораторки з екс-чоловіком після 24 лютого? Чому вирішила зареєструватися в Тіндері? А також – про відкриття ресторану за 1 млн євро, новий сезон «МастерШеф» та родичів з росії.
21 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.