Майже одружені: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)

3 лютого на каналі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 1 серія серіалу Майже одружені 2023. 1 серію серіалу Майже одружені від 03.02.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Дивіться у 1 серії серіалу Майже одружені 2023: друзі та родичі завжди заздрили щирому коханню Кіри та Влада, які були ніби створені один для одного. Наречений хотів влаштувати ідеальне весілля для коханої, тому настільки забігався напередодні свята, що пропустив дзвінок від Кіри. І даремно... Адже з невідомої причини наречена захотіла призупинити весільну церемонію. Близькі Кіри вирішили, що це просте хвилювання. Але дівчина зізналася в такому, що її слова зіпсували свято та дружбу обох родин! Яку таємницю приховувала наречена? Навіщо вона зруйнувала репутацію коханого перед усіма гостями? Невже їхнє кохання було простою ілюзією? Дивіться у серіалі Майже одружені 1 серія від 03.02.2023.

1 серію серіалу Майже одружені дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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