Побачення без фільтрів 2 випуск від 14.02.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску реаліті-шоу Побачення без фільтрів: ТЕТ відправить пари на побачення наосліп, а експерти Дарʼя Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Анастасія Зухвала, Валерія Мандзюк і Андрій Рибак коментуватимуть смішні та милі моменти. Сьогодні у випуску: три пари одинаків сходять на побачення наосліп і дізнаються, чого не варто говорити на першій зустрічі, якщо хочеш, щоб тебе запросили знову. Хто сьогодні повернеться додому з парою, а хто поновить сторінку на сайті знайомств? Дивіться онлайн Побачення без фільтрів 2 випуск від 14.02.2023.