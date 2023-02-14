Побачення без фільтрів 2 випуск від 14.02.2023 дивитися онлайн

14 февраля 2023 19:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Побачення без фільтрів 2 випуск від 14.02.2023 дивитися онлайн
Побачення без фільтрів: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 14.02.2023)
youtube.com/@tet

14 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск реаліті-шоу Побачення без фільтрів. 2 випуск Побачення без фільтрів від 14.02.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску реаліті-шоу Побачення без фільтрів: ТЕТ відправить пари на побачення наосліп, а експерти Дарʼя Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Анастасія Зухвала, Валерія Мандзюк і Андрій Рибак коментуватимуть смішні та милі моменти. Сьогодні у випуску: три пари одинаків сходять на побачення наосліп і дізнаються, чого не варто говорити на першій зустрічі, якщо хочеш, щоб тебе запросили знову. Хто сьогодні повернеться додому з парою, а хто поновить сторінку на сайті знайомств? Дивіться онлайн Побачення без фільтрів 2 випуск від 14.02.2023.

2 випуск реаліті-шоу Побачення без фільтрів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті-шоу Побачення без фільтрів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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