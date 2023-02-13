Побачення без фільтрів 1 випуск від 13.02.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску реаліті-шоу Побачення без фільтрів: ТЕТ відправить пари на побачення наосліп, а експерти Дарʼя Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Анастасія Зухвала, Валерія Мандзюк і Андрій Рибак коментуватимуть смішні та милі моменти. Сьогодні у випуску: перший поцілунок на проєкті та три шалені пропозиції. Чи дадуть вони один одному шанс після таких побачень? Хто поїде додому з парою, а кому в черговий раз відмовлять? Дивіться онлайн Побачення без фільтрів 1 випуск від 13.02.2023.
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