Побачення без фільтрів 1 випуск від 13.02.2023 дивитися онлайн

13 февраля 2023 19:23 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Побачення без фільтрів 1 випуск від 13.02.2023 дивитися онлайн
Побачення без фільтрів: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 13.02.2023)
youtube.com/@tet

13 лютого на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск реаліті-шоу Побачення без фільтрів. 1 випуск Побачення без фільтрів від 13.02.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску реаліті-шоу Побачення без фільтрів: ТЕТ відправить пари на побачення наосліп, а експерти Дарʼя Астафʼєва, Олексій Дурнєв, Анастасія Зухвала, Валерія Мандзюк і Андрій Рибак коментуватимуть смішні та милі моменти. Сьогодні у випуску: перший поцілунок на проєкті та три шалені пропозиції. Чи дадуть вони один одному шанс після таких побачень? Хто поїде додому з парою, а кому в черговий раз відмовлять? Дивіться онлайн Побачення без фільтрів 1 випуск від 13.02.2023.

1 випуск реаліті-шоу Побачення без фільтрів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті-шоу Побачення без фільтрів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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