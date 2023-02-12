Як ти?: дивитися 28 випуск онлайн (ефір від 11.02.2023)

Як ти?: дивитися 28 випуск онлайн (ефір від 11.02.2023)

11 лютого на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 28 випуск проєкту Як ти? 28 випуск проєкту Як ти? від 11.02.2023 з Тарасом Цимбалюком дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 28 випуску проєкту Як ти? : початок повномасштабного вторгнення став для Тараса Цимбалюка випробуванням. Те, чим він горів і жив, раптово зникло з його життя. Актор на якийсь час повністю забув про зйомки і з головою поринув у боротьбу з кривавим ворогом. Як Тарас Цимбалюк допомагає Україні на шляху до перемоги? Чому він зараз не на фронті? І як актор відреагував на отриману повістку?

У проєкті Як ти? від 11.02.2023 Тарас Цимбалюк розповість, що стало причиною його розлучення з Тіною Антоненко? Як актор пережив непростий період в особистому житті? А також актор розповість про новий роман зі Світланою Готочкіною.

28 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.