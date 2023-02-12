Як ти?: дивитися 28 випуск онлайн (ефір від 11.02.2023)
11 лютого на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 28 випуск проєкту Як ти? 28 випуск проєкту Як ти? від 11.02.2023 з Тарасом Цимбалюком дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Як ти? від 11.02.2023 Тарас Цимбалюк розповість, що стало причиною його розлучення з Тіною Антоненко? Як актор пережив непростий період в особистому житті? А також актор розповість про новий роман зі Світланою Готочкіною.
28 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.