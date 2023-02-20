Леся Нікітюк – про новий сезон «LeМаршрутки»: Я хочу зняти всю Україну. Всю! Це дуже важливо.
Телеведуча Леся Нікітюк з командою тревел-проєкту «LeМаршрутка» розпочала подорож з Харкова. Далі планують відвідати Миколаїв і Херсон.
Третій сезон «LeМаршрутки» переглянули мільйони людей. Повірте, мені як людині, яка працює на телебаченні та створює проєкти, завжди хочеться високих рейтингів. Але не такою ціною – горя і біди, які нам довелось знімати, – ексклюзивно зізнається Леся Нікітюк. – Бути на деокупованих територіях, спілкуватися там з нашими людьми – це дуже страшно. Страшно, що українцям стільки всього довелося пережити й доводиться переживати до сьогодні.
Минулий сезон проєкту Леся Іванівна називає таким собі «воєнним щоденником». І, виявляється, у нього є продовження!
Я вважаю, що це саме той контент, який будуть переглядати десятиріччями. Тож ми не зупиняємося – вже вирушили з командою на зйомки нового сезону, – заявила Леся Нікітюк. – Я хочу зняти всю Україну. Всю! Це дуже важливо. А вся Україна вісьмома випусками не закінчується... Тому зараз ми поїхали в Харків, Миколаїв і Херсон. Вірю, що згодом буде ще й Крим!
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