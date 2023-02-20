Леся Нікітюк – про новий сезон «LeМаршрутки»: Я хочу зняти всю Україну. Всю! Це дуже важливо. Юлія Туренко

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Ведуча Леся Нікітюк Пресслужба Нового каналу

Телеведуча Леся Нікітюк з командою тревел-проєкту «LeМаршрутка» розпочала подорож з Харкова. Далі планують відвідати Миколаїв і Херсон.