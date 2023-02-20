Леся Нікітюк – про новий сезон «LeМаршрутки»: Я хочу зняти всю Україну. Всю! Це дуже важливо.

20 февраля 2023 12:59 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Леся Нікітюк – про новий сезон «LeМаршрутки»: Я хочу зняти всю Україну. Всю! Це дуже важливо.
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Телеведуча Леся Нікітюк з командою тревел-проєкту «LeМаршрутка» розпочала подорож з Харкова. Далі планують відвідати Миколаїв і Херсон.

Читайте такожДаша Астафʼєва розповіла, як зустріла кохання під час війни
У грудні 2022 року українці побачили вісім серій тревел-проєкту Лесі Нікітюк «LeМаршрутка», який показував Новий канал. Своїм жовтим автобусом телеведуча разом із водієм Богданом Богдановичем проїхали різними куточками України та познайомилися з героями нашого часу з різних сфер.

Третій сезон «LeМаршрутки» переглянули мільйони людей. Повірте, мені як людині, яка працює на телебаченні та створює проєкти, завжди хочеться високих рейтингів. Але не такою ціною – горя і біди, які нам довелось знімати, – ексклюзивно зізнається Леся Нікітюк. – Бути на деокупованих територіях, спілкуватися там з нашими людьми – це дуже страшно. Страшно, що українцям стільки всього довелося пережити й доводиться переживати до сьогодні.

Леся Нікітюк у Харкові / Пресслужба Нового каналу

Минулий сезон проєкту Леся Іванівна називає таким собі «воєнним щоденником». І, виявляється, у нього є продовження!

Я вважаю, що це саме той контент, який будуть переглядати десятиріччями. Тож ми не зупиняємося – вже вирушили з командою на зйомки нового сезону, – заявила Леся Нікітюк. – Я хочу зняти всю Україну. Всю! Це дуже важливо. А вся Україна вісьмома випусками не закінчується... Тому зараз ми поїхали в Харків, Миколаїв і Херсон. Вірю, що згодом буде ще й Крим!

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу Le Маршрутка новини Україна війна Новий канал Леся Нікітюк LeМаршрутка 4 сезон

Матеріали на тему

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 18.02.2023)
Телешоу

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 18.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 16.02.2023)
Телешоу

Побачення без фільтрів: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 16.02.2023)
«Він готує, вона керує»: ТЕТ покаже найемоційніше сімейне шоу
Анонси на ТВ

«Він готує, вона керує»: ТЕТ покаже найемоційніше сімейне шоу
Лера Товстолєс публічно заявила про свого хлопця-іноземця
Новини

Лера Товстолєс публічно заявила про свого хлопця-іноземця
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)

Популярне відео

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK