Даша Астафʼєва розповіла, як зустріла кохання під час війни

13 февраля 2023 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Даша Астафʼєва розповіла, як зустріла кохання під час війни
Співачка Даша Астафʼєва
instagram.com/da_astafieva

Популярна українська модель, співачка, акторка, ведуча, волонтерка Даша Астафʼєва зробила відверте зізнання.

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У переддень Дня закоханих Олена Кравець в ефірі програми «Тихий вечір з Оленою Кравець» зауважила, що Даша Астафʼєва виглядає щасливою. У відповідь одна з найкрасивіших жінок країни зізналась, що її серце зайняте. У важкий час зірка зустріла кохання.

Мабуть, у мене є така риса, що все не так, як у людей. Під час війни всі розлучаються, а я навпаки – зустріла кохання свого життя, і дуже радію цьому! Це зараз єдине, що мене рятує, – близькі і родина, – коментує Даша Астафʼєва у програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» на каналі «Дом».

Співачка Даша Астафʼєва / instagram.com/da_astafieva

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Співачка навіть трохи описала свого коханого. За її словами, він має зелені очі та високий зріст. А ось імʼя свого обранця Даша залишила в таємниці, натомість розповіла, що для неї «кохання у 2023 році».

Це продовжувати і не зупинятися! Саме моя кохана людина надає мені сил і віри у те, що все далі має сенс. Чесно кажучи, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми були не разом, і я прощалася кожного дня. А він – єдина людина, яка не знала, що нас чекає, але змушувала мене продовжувати спускатися до бомбосховища, жити, піклуватися про себе та близьких. Навіть зараз він мене постійно мотивує. Тому кохання для мене – це продовження і сенс, – розповіла зірка.

Нагадаємо, 

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