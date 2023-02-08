Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Співачка Даша Астаф’єва Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «єПитання» Даша Астаф’єваа розповіла про своїх домашніх улюбленців.