Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни

8 февраля 2023 10:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
Співачка Даша Астаф’єва
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «єПитання» Даша Астаф’єваа розповіла про своїх домашніх улюбленців.

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Однією з безлічі ознак доброго серця українців на початку вторгнення росії було те, як наші люди ставилися до домашніх тварин. Пам’ятаєте зворушливі фото, як замість особистих речей вони брали переноски з котиками чи собачками? Українці намагалися захистити пухнастих будь-якою ціною, оскільки це члени їхніх сімей. 

У відомої української співачки, акторки та ведучої Даші Астаф’євої зараз живе аж три песика: хлопчики мопс та шиба-іну та дівчинка шиба-іну. 

На початку війни я просто не уявляла, як зможу впоратися з собаками. В них дуже норовливий характер, – розповідає знаменитість. – Вони нікого чужого не слухають, навіть не відгукуються на власні імена. Зізнаюся, перші тижні собаки в мене постійно жили у збруї – були вдягнуті у нашийники та повідки. Я намагалася перестрахуватися: якщо раптом ракета влучить у будинок чи поряд, щоб їх можна було впіймати.

Співачка Даша Астаф’єва / Пресслужба Нового каналу

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Даша зізнається, що за період війни собачки змінилися, стали більш слухняними, щодня розумнішають.

Дівчинці ми дозволяємо спати в нашій кімнаті, а хлопчики залишаються внизу, – ділиться Астаф’єва. – Якщо починається сирена, і вони чують, що ми збираємося та спускаємось у підвал, то вже нас там чекають. Так привчилися. Бачать, як ми реагуємо, тож і собі заводять нові звички.

Нагадаємо, 

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