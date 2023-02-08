Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
За лаштунками шоу «єПитання» Даша Астаф’єваа розповіла про своїх домашніх улюбленців.
У відомої української співачки, акторки та ведучої Даші Астаф’євої зараз живе аж три песика: хлопчики мопс та шиба-іну та дівчинка шиба-іну.
На початку війни я просто не уявляла, як зможу впоратися з собаками. В них дуже норовливий характер, – розповідає знаменитість. – Вони нікого чужого не слухають, навіть не відгукуються на власні імена. Зізнаюся, перші тижні собаки в мене постійно жили у збруї – були вдягнуті у нашийники та повідки. Я намагалася перестрахуватися: якщо раптом ракета влучить у будинок чи поряд, щоб їх можна було впіймати.
Дівчинці ми дозволяємо спати в нашій кімнаті, а хлопчики залишаються внизу, – ділиться Астаф’єва. – Якщо починається сирена, і вони чують, що ми збираємося та спускаємось у підвал, то вже нас там чекають. Так привчилися. Бачать, як ми реагуємо, тож і собі заводять нові звички.
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