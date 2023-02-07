Назар Задніпровський розповів про своїх дітей-школярів та процес їхньої освіти

7 февраля 2023 15:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Назар Задніпровський розповів про своїх дітей-школярів та процес їхньої освіти
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Відомий український актор, який грає одну з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», Назар Задніпровський розповів про навчання під час війни.

Читайте такожМастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
З початком повномасштабної війни українські діти та молодь довели, що надзвичайно свідомі та сильні. Вони не просто чітко розуміють, що відбувається, а й усіляко допомагають, аби наблизити нашу перемогу. Часто кажуть, що і ставлення до навчання в них змінилося на краще. 

Зірка українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назар Задніпровський розповів, як зараз проходить освітній процес у його дітей – другокласниці Юлії та старшокласника Михайла.

Донечці цікаво вчитися. Вона зараз у другому класі і, можна сказати, що це її перші кроки у школі, – розповідає актор. – У першому класі все було незрозуміло, бо вона провчилася пів року тут, потім пів року в Італії. Зараз повернулася, й у неї то онлайн-уроки, то офлайн. Якщо під час навчання у школі починається повітряна тривога, всі ховаються в укриття. Цікаво, що батькам не віддають дітей, доки не закінчиться тривога. Дуже відповідально ставляться. А син навчається онлайн, і йому то в радість. Він може ввечері довше посидіти за комп’ютером, вранці встати не дуже рано, просто сісти за комп – і все.

Актор Назар Задніпровський з родиною / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожТимур Мірошниченко розповів, як снаряд вибухнув за кілька кілометрів від будинку батьків
Назар Задніпровський розповідає, що тема війни в розмовах з дітьми піднімається не надто часто. Вони самі все усвідомлюють.

Доця розуміє, що відбувається, тому конкретних незручних запитань не ставить. Її більше хвилює, коли з'явиться світло, коли взагалі все припиниться, – ділиться зірковий тато. – А син уже дорослий, тож все сам бачить в інтернеті. Інколи навіть читає новини, приходить і мені розповідає.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

діти війна особисте життя зірок діти зірок Новий канал Назар Задніпровський

Матеріали на тему

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
Телешоу

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
«Життя на межі»: відома дата виходу фільму про російсько-українську війну
Прем'єри

«Життя на межі»: відома дата виходу фільму про російсько-українську війну
Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як планує зустрічати Новий рік
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як планує зустрічати Новий рік
Майже одружені: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Серіали

Майже одружені: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?

МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

Популярне відео

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
Майже одружені: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)

Майже одружені: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK