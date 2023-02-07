Назар Задніпровський розповів про своїх дітей-школярів та процес їхньої освіти
Відомий український актор, який грає одну з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», Назар Задніпровський розповів про навчання під час війни.
Зірка українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назар Задніпровський розповів, як зараз проходить освітній процес у його дітей – другокласниці Юлії та старшокласника Михайла.
Донечці цікаво вчитися. Вона зараз у другому класі і, можна сказати, що це її перші кроки у школі, – розповідає актор. – У першому класі все було незрозуміло, бо вона провчилася пів року тут, потім пів року в Італії. Зараз повернулася, й у неї то онлайн-уроки, то офлайн. Якщо під час навчання у школі починається повітряна тривога, всі ховаються в укриття. Цікаво, що батькам не віддають дітей, доки не закінчиться тривога. Дуже відповідально ставляться. А син навчається онлайн, і йому то в радість. Він може ввечері довше посидіти за комп’ютером, вранці встати не дуже рано, просто сісти за комп – і все.
Доця розуміє, що відбувається, тому конкретних незручних запитань не ставить. Її більше хвилює, коли з'явиться світло, коли взагалі все припиниться, – ділиться зірковий тато. – А син уже дорослий, тож все сам бачить в інтернеті. Інколи навіть читає новини, приходить і мені розповідає.
Нагадаємо,