Назар Задніпровський розповів про своїх дітей-школярів та процес їхньої освіти Юлія Туренко

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Актор Назар Задніпровський Пресслужба Нового каналу

Відомий український актор, який грає одну з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», Назар Задніпровський розповів про навчання під час війни.