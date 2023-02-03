Тимур Мірошниченко розповів, як снаряд вибухнув за кілька кілометрів від будинку батьків

Тимур Мірошниченко розповів, як снаряд вибухнув за кілька кілометрів від будинку батьків

Сім'я ведучого мешкає неподалік однієї зі столичних ТЕЦ. Про це Тимур Мірошниченко розповів в інтерв'ю.

Український ведучий Тимур Мірошниченко поділився, як його родина виживає під час відключення світла, як морально витримують після масованих ракетних атак росії територією України. В інтерв'ю "Фактам" артист зізнався, як переживає за батьків, які мешкають неподалік однієї з ТЕЦ у Києві.

Восени російська ракета впала і здетонувала за кілька кілометрів від будинку батьків шоумена.

Батьки живуть неподалік однієї з ТЕЦ. 10 жовтня, коли був перший масований обстріл Києва, три ракети летіли в цю ТЕЦ, але не потрапили, а впали неподалік. Одна за 2 кілометри вибухнула, якраз біля будинку моїх батьків. А в них ще й панельний будинок, тож ми тоді дуже перехвилювалися, – розповів Тимур.

Коли почалися відключення електрики, родина Мірошниченка не була готова, через що він почував себе винним.

Складний момент був наприкінці листопада, коли був черговий обстріл Києва і три дні не було світла. А в нас удома все залежить від світла, навіть вода та опалення. Тож температура опускалася до +8 градусів. У той момент у мене було почуття , що у всьому винні путін і я. Я тому, що не закупив заздалегідь воду. Тоді був шалений ажіотаж на питну воду. Але я розумію, це нерви, емоції. З розумінням ставлюся до цього. У таких випадках я дозволяю дружині випустити емоції, – зізнався ведучий.

Наразі вони адаптовані до нових реалій: придбали акумулятор, запаслися водою та в планах купити генератор.