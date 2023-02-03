Тимур Мірошниченко розповів, як снаряд вибухнув за кілька кілометрів від будинку батьків
Сім'я ведучого мешкає неподалік однієї зі столичних ТЕЦ. Про це Тимур Мірошниченко розповів в інтерв'ю.
Восени російська ракета впала і здетонувала за кілька кілометрів від будинку батьків шоумена.
Батьки живуть неподалік однієї з ТЕЦ. 10 жовтня, коли був перший масований обстріл Києва, три ракети летіли в цю ТЕЦ, але не потрапили, а впали неподалік. Одна за 2 кілометри вибухнула, якраз біля будинку моїх батьків. А в них ще й панельний будинок, тож ми тоді дуже перехвилювалися, – розповів Тимур.
Коли почалися відключення електрики, родина Мірошниченка не була готова, через що він почував себе винним.
Складний момент був наприкінці листопада, коли був черговий обстріл Києва і три дні не було світла. А в нас удома все залежить від світла, навіть вода та опалення. Тож температура опускалася до +8 градусів. У той момент у мене було почуття , що у всьому винні путін і я. Я тому, що не закупив заздалегідь воду. Тоді був шалений ажіотаж на питну воду. Але я розумію, це нерви, емоції. З розумінням ставлюся до цього. У таких випадках я дозволяю дружині випустити емоції, – зізнався ведучий.
Наразі вони адаптовані до нових реалій: придбали акумулятор, запаслися водою та в планах купити генератор.