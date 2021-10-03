МастерШеф 11 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу

2 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 6 выпуске 11 сезона МастерШеф от 02.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Участники МастерШеф-11 отправились в кулинарное путешествие! По условиям первого конкурса любители разделились на три команды. В каждой определили капитана и су-шефа, которые покинули кухню на некоторое время. Участники же должны были приготовить блюда, характеризующие различные страны, а капитаны и их помощники – угадать эти страны после дегустации. Аматоры могли приготовить неограниченное количество презентаций за три часа. Когда были готовы первые пять, их показывали Эктору, который допускал к следующему этапу – дегустации капитанами. Когда те угадывали страну, на карте мира ставился их флаг. Тогда остальные команды, которые еще не приготовили свои пять блюд, уже не могли готовить блюдо угаданной страны. После дегустации капитанами всех блюд участники отправлялись готовить пять новых. А главным ингредиентом каждого блюда был… хек!

По результатам конкурса черные фартуки надели Амадор Лопес и Евгений Лобанов.

Второй конкурс начался также с выбора капитанов. Марина возглавила синюю команду, а Виталина – красную. Участников ждал выездной конкурс в селе, и угощать аматоры должны были местных жителей. Но они остались без еды и воды, и им нужно было самим зарабатывать продукты. Судьи собрали потребности местных жителей: покрасить детскую песочницу, порубить дрова, собрать картофель, малину, почистить мини-бассейн и др. У Эктора было 14 конвертов с заданиями от хозяев, которые участники должны были выполнить для того, чтобы получить продукты. Капитаны вытаскивали их по очереди, и команды приступали к работе. После этого жители села методом голосования выбрали лучшую команду дня. Ею стала команда красных. А черный фартук пришлось надеть Светлане.

Женя, Амадор и Светлана боролись за место в проекте на битве черных. Они открывали собственные стрит-фуд заведения. У каждого была своя точка, им нужно было придумать концепцию и меню из трех блюд. Их пробовали и оценивали участники и жюри. У аматоров на балконе было по 1 фишке, а у судей – по 3. Они отдавали их черным за лучшие блюда. Звездой абсолютно всех блюд должен был стать… лук! На их приготовление у участников было полтора часа. Победу одерживал тот, кто набирал больше фишек.

В 6 выпуске шоу МастерШеф-11 покинул Амадор Лопес. Именно он получил в итоге меньше всего фишек получил.