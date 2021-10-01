МастерШеф 11 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)

1 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
пресс-служба канала СТБ

2 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу МастерШеф-11. 6 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске шоу МастерШеф-11: Участники «МастерШеф»-11 отправляются в кулинарное путешествие! По условиям первого конкурса, аматоры поделятся на три команды. В каждой определится капитан и су-шеф, которые покинут кухню на некоторое время. Участникам необходимо приготовить блюда, характеризующие разные страны, а капитанам и их помощникам – отгадать, какие именно страны замаскированы в блюдах. Участники могут приготовить неограниченное количество презентаций за три часа. Как только будут готовы первые пять – их должен увидеть Эктор и допустить к следующему этапу – дегустации капитанами. Они пробуют приготовления своих команд и пытаются отгадать, каким странам они соответствуют. Если блюдо отгадано – на карте мира ставится флаг команды. Тогда остальные участники, которые еще не приготовили свои пять блюд, уже не могут готовить кушанье отгаданной страны. Как только капитаны попробуют все блюда – участники отправляются готовить пять новых. И так до тех пор, пока не закончится время или же… страны на карте. Но и это еще не все! Главным ингредиентом каждого кушанья должен быть… хек! Смогут ли участники наполнить самый обычный продукт вкусами со всего мира? И справятся ли они с испытанием?

6 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 2 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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