МастерШеф 11 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021) пресс-служба канала СТБ

2 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу МастерШеф-11. 6 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.