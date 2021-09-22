Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)

22 сентября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
пресс-служба

26 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Герой программы – 14-летний Артем из городка Крынычки. Месяц назад парень нашел повешенным родного отца, 45-летнего успешного бизнесмена. В самоубийство любимого отца и богатого фермера сын не верит и винит в смерти близкого родную мать. Артем уверен, что именно она спровоцировала отца на самоубийство. Так ли это, узнает ведущий и эксперты в студии «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 26 сентября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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