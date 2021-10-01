Настя Каменских появилась на шоу МАСКА в игривом и трендовом образе – фото

Звездный детектив гипершоу «МАСКА», премьера нового сезона которого состоится на телеканале «Украина» 23 октября в 21:00, суперстар NK | Настя Каменских на съемках продемонстрировала игривый и трендовый образ.

На этот раз певица NK выбрала платье цвета розовый металлик с откровенным декольте и объемными рюшами, которые стали главными героями кутюрных коллекций мировых брендов. Дополняют наряд Насти Каменских минималистичные босоножки на каблуках и такие же сдержанные украшения – тоненькая цепочка на шее, мерцающий браслет и несколько колец.

Легкий образ создает романтическое настроение, а NK | Настя Каменских выглядит в нем, как настоящая конфетка.

А вот прическа у певицы достаточно строгая. Ровное каре создает контраст с таким игривым платьем и придает этому образу характера. И конечно, нельзя не заметить смену цвета волос – на съемочной площадке гипершоу «МАСКА» Настя превратилась в блондинку.

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже 23 октября в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,